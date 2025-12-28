نقطه سر خط، پژوهشی برای مداحی و هیات نقطه سر خط، پژوهشی برای مداحی و هیات نقطه سر خط، پژوهشی برای مداحی و هیات نقطه سر خط، پژوهشی برای مداحی و هیات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پیرو مطالبه مجدد رهبر انقلاب مبنی بر پژوهش در موضوع مداحی و هیأت، فراخوان ملی شناسایی و نمایه سازی تولیدات علمی و راهبردی هیأت با عنوان نقطه سرخط منتشر شد.

حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در نشست خبری رونمایی از پوستر فراخوان ملی و پژوهشی نقطه سرخط، گفت: قالب‌های این فراخوان با عنوان‌های کتاب، پایان نامه و مقالات علمی، طرح‌های پژوهشی و سند‌های سیاستی، پیمایش، آمار و تاریخ شفاهی هستند و از همۀ پژوهش‌های مرتبط با هیأت و ستایشگری در شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی، ادبیات و الهیات، مدیریت و حکمرانی، هنر و رسانه دعوت می‌شود تا در این فراخوان شرکت کنند.

حجت الاسلام باباخانی با اشاره به افق و دست آورد‌های فراخوان پژوهشی نقطه سرخط، افزود: معرفی آثار برتر به دفتر مقام معظم رهبری و نهاد‌های سیاستگذار، ثبت در بانک متمرکز منابع هیأت برای جلوگیری از موازی کاری پژوهشی، عضویت برگزیدگان در شبکه خانگی و دعوت ایشان به رویداد ملی اهالی اندیشه هیأت، معرفی آثار و صاحبان آن‌ها در نرم افزار تخصصی اندیشه هیأت و حمایت از امتداد و توسعه آثار منتخب از دست آورد‌های این فراخوان ملی خواهد بود.

وی اضافه کرد: پژوهشگران در حوزه فراخوان منتشر شده با عنوان نقطه سر خط، می‌توانند آثار خود را در تا ۱۵ بهمن ماه۱۴۰۴ (میلاد حضرت ولی عج) در سامانه

www.D72.ir/Research ثبت و شرکت کنند.