معرفی دستگاه های برتر در طرح شهید رجایی
از دستگاههای برتر استان در حوزههای مختلف در قالب جشنواره شهید رجایی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ با حضور مسئولان استانی در جشنواره شهید رجایی از دستگاههای برتر استان ایلام در حوزههای مختلف تجلیل شد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این جشنواره رضایت مردم را اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: گرهگشایی واقعی از مشکلات مردم، ترازوی سنجش و معیار ماندگاری مدیران در مسند مسئولیت است.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم خود را در مشکلات معیشتی مردم شریک میداند، افزود: مدیران باید با حضور میدانی، گفتگوی مستقیم و برخورد فروتنانه، اعتماد و رضایت عمومی را جلب کنند.
استاندار ایلام با اشاره به شناسایی ۶۰ طرح کلیدی نیمهتمام در استان بیان کرد: تکمیل این طرحها در حوزههای راه، بهداشت، کشاورزی و آموزش، چهره زیرساختهای ایلام را دگرگون خواهد کرد.
وی از افزوده شدن ۲۸ طرح کلیدی استان به قانون بودجه و رشد ۱۵۳ درصدی اعتبارات آنها خبر داد و مطرج کرد: با وجود این افزایش، استفاده از ظرفیتهای ملی برای جبران عقبماندگیها ضروری است.
کرمی همچنین از فراهم شدن مقدمات بازگشایی مرز چیلات پس از ۲۲ سال بلاتکلیفی خبر داد و اضافه کرد: کمیتههای مشترک مرزی برای توسعه تبادلات اقتصادی و فرهنگی با استانهای عراق تشکیل شده است.
وی با اشاره به عملکرد استان در اربعین حسینی اعلام کرد: ایلام با کسب ۹۷۰ امتیاز از هزار امتیاز، در ارزیابی ستاد مرکزی در سطح عالی قرار گرفت.