پخش زنده
امروز: -
سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات یمن گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالواحد ابوراس با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه و تاکید کرد: این اقدامات که از سوی دشمنان یمن و منطقه با هدف ناامنسازی بیشتر منطقه طراحی شده است، باعث پیچیدهشدن بیشتر وضعیت موجود میشود.
سیدعباس عراقچی نیز ضمن تمجید از حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت آنها در برابر تعرضات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی این کشور تاکید کرد و از همه احزاب و گروههای یمنی خواست با گفتوگو و تعامل با یکدیگر، مانع از تحقق توطئه دشمنان منطقه برای تضعیف و تجزیه یمن شوند.
وزیر امور خارجه همچنین با استقبال از توافق اخیر بین طرفهای یمنی و عربستان سعودی در تبادل اسرا، تصریح کرد: راه حل مشکلات یمن رفع محاصره کامل، عملیاتی کردن سایر بخشهای نقشه راه و گفتوگوهای یمنی - یمنی جهت تشکیل دولتی فراگیر بر مبنای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن است.