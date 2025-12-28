پخش زنده
سرپرست معاونت سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: با تعامل نهادهای ملی، سه هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات این اداره کل، مشارکت بنیاد علوی و بنیاد برکت برای سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیماعبدالمهدی قاسمی در همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید که در سپیدان برگزار شد، افزود: این منابع برای توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاران جدید در نظر گرفته شده است. فارس از ظرفیتهای گستردهای در زمینه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و آبی برخوردار است و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تسهیل و تسریع فرآیند سرمایهگذاری گردشگری مصمم است.
وی گفت: بستهای جامع از مشوقها و تسهیلات سرمایهگذاری شامل ایجاد مدیریت یکپارچه برای توسعه سرمایهگذاری ساحلی و دریایی، اصلاح اساسنامه شرکتهای آب منطقهای برای مشارکت در گردشگری آبی، صدور مجوز واردات شناورهای تفریحی با معافیت حقوق ورودی، امکان ایجاد تاسیسات ترکیبی با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری و معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تسهیلات صدور پروانه ساختمانی تدوین شده است.
او از سرمایهگذاران دعوت کرد تا از فرصتها و مشوقهای سرمایهگذاری گردشگری، بیشترین بهره را ببرند و تاکید کرد: فارس با بهره مندی از بیشترین میراث فرهنگی ثبت ملی، میزبانی از حرم مطهر احمد بن موسی (ع)، توانمندیهای شایسته اعتنا در گردشگری سلامت و جذابیتهای طبیعی چهار فصل همواره از استانهای توریستژذیر کشور بوده و این حوزه میتواند محرک توسعه اقتصادی فارس باشد.
سپیدان در شمال استان فارس و ۹۲ کیلومتری شیراز واقع و هر ساله میزبان شمار بالایی از گردشگران و طبیعتگردان این استان و دیگر استانهای جنوبی کشور است.