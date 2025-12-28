مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: محور برنامه‌های کمیته رسانه ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حکمرانی مردم‌پایه و ترویج مکتب حاج قاسم است و امنیت و آرامش مراسم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبر گزا ی صداوسیمای مرکز کرمان عماد محمدی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان در نشست کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد، گفت: محور برنامه‌های کمیته رسانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، حکمرانی مردم‌پایه و مکتب حاج قاسم است و یکی از رموز موفقیت این شهید بزرگوار همین تکیه به مردم و استفاده از ظرقیت‌های متنوع مردمی بود.

وی بیان کرد: هر چه مراسم سالگرد باشکوه برگزار شود، اگر رسانه‌ها نتوانند به خوبی آن را پوشش بدهند، این عظمت و پیام منتقل نمی‌شود؛ بنابراین رسانه‌ها حامل پیام‌های مراسم سالگرد هستند و نقش مهمی دارند.

محمدی تاکید کرد: امنیت، اولویت است و باید مراسم با سلامت و آرامش برگزار شود و همه تدابیر در این راستا به کار گرفته می‌شود.