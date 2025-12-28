امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اوکراین در مسلخ قدرت

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷- ۱۵:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
خبرهای مرتبط

پایان نشست تروئیکای اروپایی با زلنسکی در لندن بدون نتیجه

خشم اروپا از توافق آمریکا و روسیه

ترامپ: بیش از هر زمانی به پایان جنگ اوکراین نزدیکیم

زلنسکی می‌گوید به‌زودی با ترامپ دیدار می‌کند

نشست لندن بر سر اوکراین، قدرت نمایی با تلاش برای حفظ انسجام ظاهری

گفتگوی زلنسکی با شماری از رهبران اروپا درباره راه‌های پایان جنگ

برچسب ها: اوکراین ، روسیه ، جنگ ، زلسنکی ، پوتین
 