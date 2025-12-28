هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج و چهار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم لوبیای احتکار شده در زرقان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در راستای مقابله با عاملان احتکار اقلام به خصوص ارزاق و مایحتاج ضروری مردم، طرح شناسایی و برخورد با مخلان اقتصادی در دستور ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ فریبرز مردانی افزود: ماموران در این طرح یک انبار احتکار برنج را در یکی از باغ‌های این شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضایی به آن مکان اعزام و موفق شدند هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج و چهار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم لوبیای احتکار را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: یک نفر در این خصوص دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.