با توجه به بارش برف در مناطق مختلف استان در روزهای پیش رو و برودت هوا، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیه‌هایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است:

۱-خودداری عشایر از عبور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها با توجه به پیش بینی وقوع برف و وزش باد شدید در طی هفته جاری

۲-لزوم رعایت بهداشت باغ‌ها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ

۴-سرویس و نگهداری سیستم‌های گرمایشی نظیر بخاری‌ها وکنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبار‌ها

۴-ضرورت عایق بندی و تنظیم دریچه پرواز کندو‌های زنبور عسل به منظور کنترل دما و تهویه رطوبت داخل کندو‌ها، انجام تغذیه کمکی با کیک گرده یا خمیر شیرین و فشرده سازی قاب‌ها

۵-تخلیه آب و جمع آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار به منظور جلوگیری از یخ زدگی

۶-تأمین سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغل‌ها و محافظت از احشام در برابر سوز باد

۷-کنترل پوشش گلخانه‌ها و بستن دریچه‌ها و اطمینان از استحکام سازه‌های گلخانه‌ها در برابر وزش باد شدید

۸-تنظیم دما، رطوبت و تهویه مرغداری‌ها و دامداری‌ها و تامین خوراک پرانرژی برای مصرف دام و طیور با توجه به کاهش دما