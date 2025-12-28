پخش زنده
با توجه به بارش برف در مناطق مختلف استان در روزهای پیش رو و برودت هوا، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است:
۱-خودداری عشایر از عبور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها با توجه به پیش بینی وقوع برف و وزش باد شدید در طی هفته جاری
۲-لزوم رعایت بهداشت باغها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ
۴-سرویس و نگهداری سیستمهای گرمایشی نظیر بخاریها وکنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانه ها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
۴-ضرورت عایق بندی و تنظیم دریچه پرواز کندوهای زنبور عسل به منظور کنترل دما و تهویه رطوبت داخل کندوها، انجام تغذیه کمکی با کیک گرده یا خمیر شیرین و فشرده سازی قابها
۵-تخلیه آب و جمع آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار به منظور جلوگیری از یخ زدگی
۶-تأمین سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغلها و محافظت از احشام در برابر سوز باد
۷-کنترل پوشش گلخانهها و بستن دریچهها و اطمینان از استحکام سازههای گلخانهها در برابر وزش باد شدید
۸-تنظیم دما، رطوبت و تهویه مرغداریها و دامداریها و تامین خوراک پرانرژی برای مصرف دام و طیور با توجه به کاهش دما