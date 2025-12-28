پخش زنده
امروز: -
شهردار هفتکل از پایان عملیات ساخت بلوار ورودی آرامستان این شهرستان با هدف بهسازی مسیر دسترسی و ارتقای سیما و منظر این محدوده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی محمودی گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی مسیر ورودی آرامستان، احداث بلوار در این محدوده در دستور کار قرار گرفت که شامل اجرای ایلند میانی، جدولگذاری، کانیوسازی، زیرسازی و آسفالت مسیر بود. این پروژه بهصورت کامل توسط شهرداری هفتکل اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: احداث این بلوار علاوه بر زیباسازی منظر ورودی آرامستان، موجب سهولت تردد و ارتقای ایمنی مراجعهکنندگان نیز شده است.
محمودی اظهار داشت: شهرداری هفتکل در تلاش است با اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، رضایت شهروندان را بیش از پیش جلب کند.
در پایان، شهردار هفتکل از حمایتهای شورای اسلامی شهر و همراهی شهروندان در اجرای پروژههای شهری قدردانی کرد.