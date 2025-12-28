پخش زنده
استاندار زنجان با حضور در سامانه ارتباط مردمی دولت (سامد)، بیواسطه پای صحبتهای شهروندان نشست و دستورات لازم را برای رسیدگی به مشکلات مطرحشده صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سیدمحسن صادقی روز یکشنبه با حضور در سامانه سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت) بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردمی بود و مشکلات و درخواستهای مطرحشده از سوی شهروندان استان را مورد بررسی قرار داد. در جریان این برنامه که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، استاندار زنجان ضمن شتیدن مسائل مردم، شماری از مدیران دستگاههای اجرایی استان را بهطور مستقیم مأمور پیگیری و رسیدگی به مطالبات مطرحشده کرد.
در این ارتباط مردمی، موضوعاتی از جمله وضعیت معیشتی برخی از شهروندان، مسائل مددجویان نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد، مشکلات مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، قرارداد شرکت تسکو، درخواستهای اشتغال و دریافت تسهیلات برای اجارهبها و مشارکت در طرح مسکن ملی، وضعیت آسفالت معابر عمومی و آرامستانها، بلاتکلیفی برخی اراضی و همچنین درخواستهای شهروندان شهرستانهای ایجرود، خدابنده و قرهپشتلو مطرح شد
. همچنین برخی تماسگیرندگان مسائل مربوط به تسهیلات واحدهای تولیدی را عنوان کردند که در این زمینه نیز دستورات لازم برای بررسی و اقدام صادر شد.
استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت پاسخگویی شفاف و بهموقع به مطالبات مردم، رسیدگی دقیق به درخواستها و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد.
گفتنی است سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد) با شماره تلفن ۱۱۱، این امکان را برای شهروندان فراهم کرده است تا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را از دستگاههای اجرایی مطرح کنند و دستگاههای دولتی نیز موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی مطالبات مردم باشند.