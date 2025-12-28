\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u06f1\u06f2\u06f5 \u0646\u062e\u0628\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc\u060c \u062d\u0627\u0626\u0632\u0627\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u0648 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0631\u0632\u0645\u06cc \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n