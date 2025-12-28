پخش زنده
پنج شکارچی غیرمجاز و غیربومی پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظتشده آلموبلاغ اسدآباد دستگیر و به مراجع انتظامی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسدآباد گفت: از متخلفان پنج قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. این اقدام نشاندهنده اهمیت همکاری میان نیروهای حفاظت محیطزیست و همیاران مردمی در صیانت از طبیعت و حیاتوحش منطقه است.
مجید اسکندری افزود: حفاظت از زیستگاههای ارزشمند و گونههای جانوری تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر است و اداره حفاظت محیطزیست شهرستان از تمامی ظرفیتهای قانونی و مردمی برای مقابله با تخلفات شکار بهره خواهد گرفت.
بیشتر بدانیم:
منطقه حفاظتشده آلموبلاغ یک منطقه حفاظتشده با مساحت ۹۶۷۱ هکتار است.
این منطقه حفاظتشده طبق مصوبه شماره ۷۷۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار گرفت.