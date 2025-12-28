بدنبال بارندگی و جاری شدن سیلاب در شهرستان پارسیان، یک خودرو با دو سرنشین در سیلاب غرق شد که یکی از سرنشینان جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پارسیان گفت: دو سرنشین این خودرو با کمک مردم از آب خارج شدند که یکی از آن‌ها به علت غرق شدگی، با وجود عملیات احیاء و انتقال به بیمارستان جان باخت.

مبارک قاسمی افزود: این حادثه ظهر امروز در بخش کوشکنار بر اثر غرق شدن خودروی آتش نشانی یکی از شرکت‌های فعال در منطقه ویژه انرژی بر پارسیان رخ داد.

امروز در شهرستان پارسیان ۴۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و بارش‌ها امشب و فردا نیز ادامه دارد.

اداره کل هواشناسی هرمزگان در این زمینه دو هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

