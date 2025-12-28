پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور با تأکید بر نقش محوری استانها در پیشرفت اقتصادی، از برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: تمام برنامههای اقتصادی باید در مسیر سرمایهگذاری برای تولید تعریف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز ۷ دیماه ۱۴۰۴ در نشست معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور، با اشاره به نقش کلیدی استانها در پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: استانداریها پیشران اصلی توسعه اقتصادی و عمرانی هستند و باید محوریت برنامهریزیها در حوزه اقتصاد به استانها واگذار شود.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیران اقتصادی استانها، بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، افزود: عملکرد مجموعه اقتصادی استانها در آن مقطع، مایه افتخار بود و نشان داد که رویکرد دولت و وزارت کشور در تقویت اختیارات استانها، رویکردی صحیح و اثربخش است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه تولید، پایه اصلی پیشرفت هر کشور است، تصریح کرد: تمام برنامهها و اقدامات اقتصادی باید در مسیر «سرمایهگذاری برای تولید» تعریف شود. ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و همچنین احیای واحدهای نیمهفعال و راکد، دو محور اصلی در این حوزه به شمار میروند.
مومنی شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری را از مهمترین وظایف مدیران استانی دانست و گفت: شناسایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه و منطقه، باید با جدیت دنبال شود. سرمایهگذاری خارجی لازم است، اما کافی نیست و لازم است ظرفیتهای واقعی استانها بهصورت شفاف و عملیاتی معرفی شود.
وی افزود: نمایشگاههای فرصتهای سرمایهگذاری زمانی اثربخش خواهند بود که به معرفی واقعی ظرفیتها منجر شوند، نه صرفاً ارائه شعار و تعارف. سرمایهگذاران باید بهطور دقیق بدانند چه زمینهایی آماده است، چه مشوقهایی وجود دارد، فرایند صدور مجوزها چگونه است و بازار هدف کجاست.
وزیر کشور با اشاره به پروژههای نیمهتمام اظهار کرد: پروژههایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما متوقف شدهاند، سرمایههای راکد کشور محسوب میشوند و احیای آنها باید در اولویت برنامههای اقتصادی استانها قرار گیرد.
مومنی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی برای تولید گفت: جهتگیری دولت تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است که علاوه بر کمک به پایداری تولید، در بهبود معیشت مردم نیز نقش مؤثری دارد و هزینههای نگهداری آن پایین است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه در زمان اوج مصرف، میتواند پایداری تولید را تضمین کرده و وابستگی به منابع محدود انرژی را کاهش دهد.