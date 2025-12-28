به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، در این اطلاعیه آمده است: کاهش محسوس دما و احتمال سرما زدگی محصولات از اواخر وقت سه شنبه تا اواسط وقت پنجشنبه هفته جاری در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان در خصوص پیش بینی وضعیت هوا اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد موج بارندگی که از روز شنبه استان را فرا گرفته همچنان تا روز سه شنبه استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در بیشتر نقاط استان سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد و از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

وی افزود: بیشترین حجم بارش‌ها در نیمه شمالی، بخش‌های شرقی، جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و به ویژه ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود بنابراین آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.

سبزه زاری بیان داشت: همچنین در این مدت شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی خواهیم بود، شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۱۸.۴ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۱۶.۹ و حداقل ۱۲.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه هفته جاری در بیشتر مناطق استان به ویژه بخش‌های شمال غربی، شمالی، شمال شرقی، شرقی، جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و ارتفاعات هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.