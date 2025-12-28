کاروان رالی خانوادگی خادمان و مجاوران امام رضا (ع) به سیرجان رسید و با استقبال مسئولان رو‌به‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام کرمی ریئس بنیاد شهید وامور ایثارگران سیرجان گفت: با توجه به حرکت کاروان رالی خانوادگی زائرین سردار دل‌ها حاج قاسم و عبور این کاروان از سیرجان مراسم استقبال این عزیزان را برگزار کردیم وپس از برنامه‌های فرهنگی وزیارت قبور شهدا این زائرین را برای ادامه سفرشان بدرقه می‌کنیم.

حسین پیرزاد مسئول این کاروان اظهار کرد: کاروان رالی خانوادگی با ۶۰ خودروی سواری از مشهد مقدس به نیت زیارت تربت شهید سلیمانی حرکت نموده و با هدف ترویج فرهنگ مقاومت وشهادت با تبعیت از مقام معظم رهبری به کرمان سفر می‌کنیم که این کاروان از خدام وخادمین حرم مطهر امام رئوف آقا علی‌بن موسی الرضا ع هستند وامید واریم که با حضورمان پیام رسان خون شهدایمان باشیم.

وی افزود:این کاروان قرار است با عبور از چند استان کشور، خود را به گلزار شهدای کرمان و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برساند و در مراسم ششمین سالگرد شهادت او و همزمان با سالروز میلاد اولین امام شیعیان حضرت علی علیه‌السلام حضور پیدا کند.

پیرزاد ادامه داد: مزار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، هر سال در سالروز شهادتش، میزبان عاشقانی از سراسر ایران است؛ مردمی که او را نماد اخلاص، شجاعت و خدمت بی منت می‌دانند.