به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سوادآموزی فقط آموزش خواندن و نوشتن نبود؛ دریچه‌ای بود که به روی دانایی، آگاهی اجتماعی و توانمندی فردی گشوده شد. نهضت سوادآموزی، نهضتی مردمی که توانست فرصت یادگیری را برای میلیون‌ها نفر فراهم کند؛ مردمی که روزگاری از مدرسه و آموزش دور مانده بودند.

وقتی سواد به یک نیاز همگانی تبدیل شد، نهضت سوادآموزی پا به میدان گذاشت تا فاصله دانایی و نادانی را کوتاه‌تر کند. این نهضت با تکیه بر مشارکت مردمی، معلمان و نگاه عدالت‌محور، توانست نقش مؤثری در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کند.

سوادآموزی نه فقط مهارتی فردی، بلکه ابزاری برای توانمندسازی، حضور فعال در جامعه و ساختن آینده‌ای روشن‌تر است؛ مسیری که هنوز هم با قدرت ادامه دارد.

زینب نجاتی گزارش می‌دهد...