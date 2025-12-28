پخش زنده
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نسبت به تداوم مشکلات در تأمین و توزیع این نهادهها هشدار داد و اعلام کرد در صورت اصلاح نشدن شرایط، موضوع از طریق سؤال در صحن مجلس پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوکار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات جدی در حوزه تأمین و توزیع نهادههای دامی گفت: امروز هم در بخش واردات و هم در بخش توزیع نهادهها با چالشهای اساسی روبهرو هستیم که ریشه آن به ضعف تصمیمگیری و نظارت بازمیگردد.
وی با انتقاد از انحصار موجود در توزیع نهادههای دامی افزود: در حال حاضر توزیع نهادهها عملاً در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته، در حالی که تشکلهای متعددی از جمله اتحادیههای دامداری در کشور فعال هستند که میتوانند این مسئولیت را بهصورت شفاف و کارآمد بر عهده بگیرند.
این نماینده مجلس یکی از مشکلات مهم را عدم اتصال سامانه پشتیبانی امور دام به سامانه بازارگاه دانست و تصریح کرد: این ناهماهنگی سامانهای موجب کاهش شفافیت در فروش نهادهها و تحویل آن به تولیدکنندگان شده و بستر بروز تخلف را فراهم کرده است.
جوکار با اشاره به ضعف جدی در نظارت بر توزیع نهادههای دامی اظهار داشت: نبود یک ساختار نظارتی منسجم باعث شده پدیدههایی مانند پیشفروش نهاده، خلف وعده در تحویل، گرانفروشی و تأخیر در تأمین بهوجود بیاید؛ بهگونهای که برخی بازرگانان پول نهاده را پیشاپیش از تولیدکنندگان دریافت میکنند، اما در زمان مقرر آن را تحویل نمیدهند و در نهایت طلبکار دولت نیز میشوند.
وی همچنین به واردات نهادههای دامی تراریخته و وجود دو نرخی بودن ارز در این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از واردات با ارز ترجیحی و بخشی با نرخ آزاد انجام میشود که این مغایرتها، بدون نظارت دقیق، مشکلات متعددی در تأمین و توزیع ایجاد کرده است.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ تأکید کرد: به مسئولان مربوطه دو ماه فرصت داده شده تا این مشکلات را اصلاح و گزارش عملکرد ارائه کنند و در صورت بیتوجهی، موضوع از طریق طرح سؤال در صحن علنی مجلس پیگیری خواهد شد.