حمایت ۱۰۰ میلیارد ریالی از آموزش فنی در ایلام
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال وام اشتغالزایی برای نوسازی تجهیزات و حمایت از مهارتآموزان در ایلام پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حمیدرضا رئیسی» مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام از پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال وام اشتغالزایی در سال جاری خبر داد و گفت: این منابع مالی برای نوسازی ابزارهای آموزشی و پشتیبانی از مهارتآموزان هزینه شده و از این پس، پرداخت هرگونه وام بانکی وابسته به ارائه گواهی مهارت است.
وی افزود: این منابع مالی بدون هیچگونه محدودیت، به آموزشگاههای آزاد دارای طرح توجیهی اختصاصیافته تا برای خرید ابزارها، بهروزرسانی وسایل، تقویت زیرساختها و ارتقای کیفی آموزشها در بخش خصوصی هزینه شود.
رئیسی اضافه کرد: در راستای افزایش توانایی مهارتآموزان، وامهای بیشتری در حوزه اشتغال به آموزشگاههای آزاد پرداخت خواهد شد تا مدیران این مجموعهها بتوانند ابزارها و فناوریهای نوین آموزشی را خریداری کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام یادآور شد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری، در کنار دانش نظری به نیروی ماهر نیاز دارد و ازاینرو نظام پرداخت وام باید «پیوست مهارت» داشته باشد.
وی تأکید کرد: در استان ایلام رویکرد ما این است که پرداخت هرگونه وام اشتغالزایی به افراد، وابسته و مشروط به داشتن گواهینامه مهارت باشد.
رئیسی عنوان کرد: نو شدن ابزارها و وسایل آموزشی در آموزشگاههای آزاد و همچنین کارگاههای مراکز دولتی، کمک شایانی به ارائه رشتههای نوظهور و جدید خواهد کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام با اشاره به گستردگی چتر آموزشهای مهارتی در استان گفت: در سال جاری بیش از ۱۳ هزار نفر از قشرهای گوناگون جامعه ـ شامل دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، جویندگان کار، بهبودیافتگان از اعتیاد و زندانیان ـ زیر پوشش آموزشها قرار گرفتند و حجم این دورهها از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-ساعت فراتر رفت.
وی گفت: این آموزشها در قالب ۱۷۶ رشته از مجموع ۲۸۸ حرفه مصوب استان ارائه شده است بهگونهای که ۹ هزار و ۵۷ نفر در مراکز دولتی و چهار هزار و ۸۸ نفر در آموزشگاههای بخش خصوصی، مهارتهای مورد نیاز بازار کار را فراگرفتهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام بیان کرد: اکنون ۳۸۷ آموزشگاه آزاد در چهار شاخه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر فعال هستند که ۲۵۰ واحد از آنها در شهر ایلام استقرار دارند.
رئیسی هدف نهایی این برنامهها را توانمندسازی نیروی انسانی و آسانسازی ورود به بازار کار دانست و افزود: آموزشهای فنی و حرفهای با افزایش مهارت، دانش عملی و خودباوری افراد، نقش اثرگذاری در گسترش اشتغال، کارآفرینی و رشد اقتصادی استان ایلام ایفا میکنند.
ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام اکنون با برخورداری از ۱۴ مرکز دولتی و ۳۸۷ آموزشگاه آزاد فعال، متولی اصلی ارائه آموزشهای مهارتی در استان است.