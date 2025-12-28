به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: در این رویداد از ۸۰ رسانه شهرستان فریمان ۴۰ رسانه منتخب انتخاب و در این رویداد شرکت کردند.

سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: استقبال از این رویداد بسیار بالا بود و بیش از ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که از میان آن ۲۵ اثر که عمدتا در حوزه فیلم، کلیپ و عکس و درقالب موضوعات اقتدار ایران عزیز و بیان نقاط ضعف دشمنان بود به تصویر کشیده شد.