پخش زنده
امروز: -
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ششم دی، ۶۴۳ میلیون مترمکعب ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان میدهد که سهم بخشهای خانگی و تجاری همچنان بالاست و با نزدیک شدن به اوج فصل سرد سال، افزایش تقاضا ادامه دارد. آمار شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد که در ششم دی، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۴۳ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روزهای گذشته کاهش اندکی را نشان میدهد.
با وجود این کاهش اندک، بخشهای خانگی و تجاری همچنان سهم عمدهای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص میدهند، در حالی که نیروگاهها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی دارند.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند. رعایت الگوهای بهینه مصرف بهویژه در روزهای سرد سال، افزون بر حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین گاز برای صنایع را نیز تسهیل میکند.