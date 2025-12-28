مازندران میزبان المپیاد ملی امداد و نجات
المپیاد ملی امداد و نجات به عنوان مهمترین رویدادهای تخصصی حوزه امداد و نجات کشور در مازندران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مازندران، با اعلام میزبانی این استان از المپیاد ملی امداد و نجات «گام»، گفت: مازندران از ۶ تا ۱۱ دی، میزبان یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی حوزه امداد و نجات کشور است که با هدف ارتقای مهارتهای عملی، آمادگی جسمانی و توانمندیهای تخصصی امدادگران در منطقه تاریخی عباس آباد شهرستان بهشهر برگزار میشود.
فخاری با بیان اینکه این المپیاد در دو مرحله مجزا با حضور ۱۲۸ نفر از بانوان و آقایان منتخب سراسر کشور برگزار میشود، افزود: هدف این المپیاد ارتقای توانمندیهای تخصصی، افزایش آمادگی عملیاتی و تبادل تجربیات امدادگران و نجاتگران است.
او ادامه داد: مراحل آماده سازی، تجهیز و ایجاد زیرساختهای لازم مبتنی بر سناریوهای واقعی با حضور کارشناسان سازمان امدادونجات انجام شد تا شرکت کنندگان در شرایطی کاملا واقعی و حرفهای به نمایش مهارتهای خود بپردازند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: مرحله اول این المپیاد با حضور ۱۲۸نفر از بانوان از ۶ تا ۸ دی و مرحله دوم المپیاد ویژه برادران امدادگر ۱۰ تا ۱۱ دی ماه با حضور ۱۲۸ نفر از آقایان برگزار میشود.
فخاری افزود: برگزاری این المپیاد فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه، سنجش توان عملیاتی و افزایش آمادگی نیروهای امدادی کشور است و هلالاحمر مازندران با بسیج تمامی ظرفیتهای اجرایی و پشتیبانی، تلاش کرده است شرایطی مطلوب و استاندارد برای شرکتکنندگان فراهم کند.