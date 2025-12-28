پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز، در جمع دانشجویان نخبه و اساتید این دانشگاه اظهار داشت: وزارت دفاع با نگاه مسئلهمحور و نیازمحور، دانشگاهها را بازوی اصلی خود در مسیر خودکفایی، بومیسازی فناوریهای پیشرفته و کاهش وابستگیهای خارجی میداند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اشاره به ضرورت اعتماد عملی به جوانان و نخبگان دانشگاهی افزود: تجربههای موفق کشور در حوزههای دفاعی نشان داده است که هر جا به جوانان مؤمن، متخصص و عملگرا میدان دادهایم، به دستاوردهای بزرگ و راهبردی دست یافتهایم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دانشگاه تبریز از ظرفیتهای علمی ارزشمند در سطح ملی و منطقهای برخوردار است، عنوان کرد: استفاده هدفمند از توان علمی دانشگاهها، ایجاد پردیسهای علمی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، از اولویتهای جدی وزارت دفاع برای تسریع در اجرای پروژههای مورد نیاز کشور است.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده همچنین بر حمایت مالی و معنوی وزارت دفاع از تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور تأکید کرد و گفت: فراهمسازی بستر عملیاتی برای اجرای پروژههای مطالعاتی، تبدیل ایده به محصول و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی، مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان در حوزه دفاعی را هموار میکند.
در این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز با حضور وزیر دفاع، استاندار آذربایجان شرقی، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و رئیس دانشگاه تبریز، با هدف توسعه، خودکفایی و بومیسازی موتورهای دریایی به امضا رسید.