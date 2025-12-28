پخش زنده
سازمان بهزیستی از برنامهریزی برای راهاندازی نخستین پردیس ورزشی اختصاصی افراد دارای معلولیت در تهران خبر داد.به گفته رئیس سازمان بهزیستی، این مرکز با هدف متمرکزسازی و توسعه زیرساختهای ورزش همگانی و قهرمانی برای این قشر، ظرف شش ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بهزیستی در راستای حمایت از توسعه ورزش همگانی و قهرمانی افراد دارای معلولیت و بهرهگیری از ظرفیتهای بالای این قشر در میادین بینالمللی، نخستین پردیس ورزش ویژه معلولین در پایتخت را راه اندازی می کند.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان بهزیستی، این مجموعه در مجموعه شهدای انقلاب سازمان بهزیستی استان تهران احداث خواهد شد و بر اساس پیشبینیها، عملیات راهاندازی آن حدود شش ماه زمان نیاز خواهد داشت.
مسئولان سازمان بهزیستی تأکید کردهاند که ورزش یکی از جلوههای اصلی توانمندی و حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت است و نتایج درخشان ورزشکاران دارای معلولیت ایران در دورههای اخیر مسابقات پاراآسیایی و پارالمپیک، که در برخی رشتهها منجر به کسب مدالهای طلا و پیشتازی شده است، بر اهمیت توسعه زیرساختهای تخصصی تأکید میکند.
بنابراین گزارش، این پردیس قرار است بهعنوان یک فضای متمرکز و تخصصی برای فعالیت هیئتهای ورزشی افراد دارای معلولیت، بهویژه در بخش ورزش قهرمانی، عمل کند و ظرفیتهای موجود سازمان بهزیستی در این حوزه را فعال سازد.
در همین راستا، سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، امروز، به همراه علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران، از محل پیشنهادی بازدید کردند.
به گفته سید جواد حسینی؛ هدف از این بازدید، بررسی دقیق ظرفیتها و طراحی نهایی برای احداث این پردیس جامع توانمندسازی ورزشی بود. این اقدام در پی سالها تلاش مشترک وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها و سازمان بهزیستی برای توسعه زیرساختهای ویژه معلولین صورت میگیرد و انتظار میرود مرکز جدید، گام بلندی در جهت حمایت از ورزشکاران ملی و همگانی معلولین بردارد.