دبیر ستاد اعتکاف استان یزد: سال گذشته ۵۲ درصد معتکفین استان را دانش‌آموزان تشکیل دادند، امسال نیز رشد حدود ۱۰ درصدی تعداد معتکفین پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر ستاد اعتکاف استان یزد با بیان اینکه این استان همواره در عرصه فعالیت‌های دینی و فرهنگی دانش‌آموزی پیشتاز بوده است، گفت: استان یزد از دهه‌های گذشته در زمره استان‌های پیشگام در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف قرار داشته و سال گذشته نیز به نسبت جمعیت، رتبه سوم کشور را از نظر تعداد معتکفین کسب کرده است.

حجت‌الاسلام صدرالساداتی با اشاره به آمار اعتکاف سال گذشته در استان افزود: در سال گذشته ۳۲۹ مسجد در سطح استان یزد میزبان بیش از ۳۳ هزار معتکف بودند که ۶۳ درصد آنان را خواهران و ۳۷ درصد را برادران تشکیل می‌دادند. نکته قابل توجه، حضور پررنگ دانش‌آموزان است؛ به‌گونه‌ای که ۵۲ درصد از کل معتکفین استان را دانش‌آموزان تشکیل داده‌اند که این میزان نسبت به جمعیت استان، در سطح کشور کم‌نظیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تقویت این حضور معنوی اظهار امیدواری کرد: با همکاری آموزش و پرورش استان و لغو امتحانات در ایام اعتکاف با تأیید وزارتخانه، امسال نیز شاهد حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان یزدی در این آیین معنوی باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه اعتکاف دانش‌آموزی در سال جاری گفت: اعتکاف دانش‌آموزی امسال با محور «زندگی با آیه‌ها» برگزار می‌شود و محتوای واحدی در قالب کتابچه «پر پرواز» به همراه برنامه‌های بازی‌واره‌ای طراحی شده که در طول ایام اعتکاف در مساجد اجرا خواهد شد.

دبیر ستاد اعتکاف استان یزد با پیش‌بینی افزایش حدود ۱۰ درصدی تعداد معتکفین در سال جاری افزود: تمامی مساجدی که قصد میزبانی مراسم اعتکاف را دارند، ملزم به دریافت مجوز هستند و تیم‌های نظارتی ستاد اعتکاف استان در طول برگزاری این مراسم، بر نحوه اجرای برنامه‌ها و کیفیت خدمات نظارت خواهند داشت.

گفتنی است در نشست هماهنگی اعتکاف شهرستان یزد که امروز برگزار شد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف در این شهرستان انجام گرفت.