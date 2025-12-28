پخش زنده
امروز: -
آیین اجرای تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری، ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفهای استان برای راهاندازی و تجهیز کارگاه گوهرتراشی در قالب رویداد اینوا، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین اجرای تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری، ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفهای استان برای راهاندازی و تجهیز کارگاه گوهرتراشی در قالب رویداد اینوا، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و سیدابومحمد هاشمی مجری طرح گوهرسنگ سازمان ایمیدرو در مرکز فنی و حرفهای خواهران ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در حاشیه این مراسم با حضور در بخشهای مختلف کارگاه آموزشی، از تجهیزات، فرآیندهای آموزشی و نحوه آموزش هنرجویان بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای انجامشده در این مرکز قرار گرفت.
در این مراسم جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه گوهرتراشی بهمنظور تلاشها و نقش مؤثر آنان در توسعه و ترویج این هنر ـ صنعت مورد تقدیر قرار گرفتند.
این طرح با هدف توسعه مهارتهای تخصصی در حوزه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزشافزوده منابع معدنی استان آغاز به کار کرد.