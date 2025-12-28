

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از وقوع کولاک در برخی نقاط استان مانند آزادراه شیراز ـ اصفهان، آباده، اقلید و سپیدان از بعدازظهر امروز یکشنبه، هفتم دی خبر داد و از مردم خواست تا از تردد‌های غیرضروری پرهیز کنند و اعلام کرد که از تردد خودرو‌های دارای پلاک غیربومی سپیدان در محور‌های منتهی به پیست اسکی ممانعت به عمل خواهد آمد.

غلامرضا غلامی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از بامداد روز شنبه، ششم دی در استان فارس گفت: تاکنون مشکلی در بحث آبگرفتگی و سیلاب و انسداد راه در سطح استان نداشتیم، اما از بعدازظهر امروز یکشنبه، هفتم دی وقوع کولاک در برخی نقاط استان خواهیم داشت.

وی با ذکر این نکته که کولاک یعنی برف همراه با باد شدید است، افزود: کولاک بیشتر در مناطق اقلید و آباده و آزادراه شیراز ـ اصفهان به خصوص در قسمت تنگ خیاره رخ خواهد داد.

غلامی در همین راستا از مردم خواست تا از عصر امروز تا صبح فردا دوشنبه، هشتم دی مسافرت غیرضروری نداشته باشند و از آزادراه شیراز ـ اصفهان کمتر استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تصریح کرد: در همین راستا و به دلیل وقوع کولاک اماکن گردشگری برف بازی سپیدان مانند پیست اسکی پولادکف تا صبح فردا تعطیل شدند و در همین راستا پلیس و بسیج از تردد خودرو‌های پلاک غیربومی سپیدان در این مناطق جلوگیری به عمل خواهد آورد.