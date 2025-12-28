پخش زنده
هواشناسی خراسان رضوی با پیش بینی احتمال وقوع سیلاب و وزش باد شدید، برای نیمه جنوبی و نواحی غربی استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی با تقویت سامانه ناپایدار و بارشی از اواخر وقت امروز یکشنبه ۷ دی ضمن وزش باد شدید، بر گستره و حجم بارش ها در نیمه جنوبی و نواحی غربی استان افزوده خواهد شد.
در این هشدار آمده است: آبگرفتگی، روانآب و سیلابی شدن مسیل ها، تشکیل مه، کاهش دید و لغزندگی محورها و معابر، وزش باد شدید و احتمال بروز خسارت از جمله آثار فعالیت این سامانه خواهد بود.
بر اساس اطلاعیه هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی تا روزسه شنبه ۹ دی ادامه خواهد داشت و بیشترین مقدار و شدت بارش ها در شهرستان ها و توابع نیشابور، تربت حیدریه، بردسکن، رشتخوار، زاوه، کاشمر، ریوش، داورزن، جوین، جغتای، ششتمد و سبزوار خواهد بود.
هواشناسی خراسان رضوی از مردم خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری و از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت های کوهنوردی.پرهیز کنند.