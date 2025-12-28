استاندار آذربایجان‌غربی گفت: افتتاح کارگاه گوهر‌تراشی در ارومیه گامی مهم، هرچند دیرهنگام، در مسیر توسعه اقتصادی استان بوده و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و افزایش ارزش‌افزوده ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی صبح امروز در آیین اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه افتتاح کارگاه گوهرتراشی در ارومیه، افزود: این طرح آغاز یک حرکت هدفمند در بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده استان است.

وی همچنین با اشاره به وجود منابع ارزشمند معدنی از جمله طلا، مس و سنگ‌های قیمتی در استان، خاطرنشان کرد: هنر - صنعت گوهر‌تراشی می‌تواند با ایجاد ارزش‌افزوده بالا، به حوزه‌ای اشتغال‌زا و صادرات‌محور تبدیل شود و لازم است زنجیره‌ای کامل از آموزش تا تولید و فروش شکل گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی توسعه گردشگری گوهرسنگ‌ها را نیز یکی از محور‌های مهم این برنامه عنوان کرده و افزود: محصول نهایی باید با نمانام مناسب، بسته‌بندی استاندارد و قابلیت صادرات به بازار عرضه شود تا هم در داخل و هم در بازار‌های بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد.

رحمانی همچنین با تأکید بر نقش ایمیدرو، وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی در اجرای این طرح، اضافه کرد: تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به فعالان این حوزه با محوریت ایمیدرو دنبال می‌شود تا هنرمندان و تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌های مالی بتوانند وارد چرخه تولید و صادرات شوند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه و مزیت‌های نسبی استان در نیروی انسانی، انرژی و زمین، افزود: زنجیره‌سازی در حوزه‌هایی مانند گوهرسنگ‌ها، صنایع‌دستی، فرش و محصولات کشاورزی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار و کاهش محرومیت در آذربایجان‌غربی است.