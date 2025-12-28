به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو تیمش را با دو تغییر در مقایسه با بازی قبل، به مصاف گل‌گهر می‌فرستد.

آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف غلامی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی‌زاده و داکنز نازون در ترکیب آبی‌ها در بازی امروز خواهند بود.

در مقابل هم مهدی تارتار با ترکیب رزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر تیمش را برای تقابل با آبی‌ها به میدان خواهد فرستاد.

بازی دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.