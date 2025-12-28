پخش زنده
امروز در نشست شورای شهر تهران و در پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورا، ۱۴ معبر در پایتخت نام گذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس شورای شهر تهران در نشست امروز اعلام کرد: مصوبه افزایش عوارض تردد تاکسیهای اینترنتی و خودروهای پلاک شهرستان در محدوده مرکزی تهران، با اعتراض وزارت کشور لغو شده است.
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:، شهرداری تهران موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مطابق با مفاد این سند بر اساس قانون حداکثر تا ۳۰ دی ماه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای شهر، اساسنامه شرکت تفریحی و گردشگری میلاد تهران به تصویب رسید.
همچنین بابایی ،ر ئیس کمیته ایمنی شورا در تذکری گفت: ۵۰ درصد تاورکرینهایی که در کارگاههای ساختمانی فعالیت میکنند ناایمن هستند.
نایب رئیس شورای شهر هم اشارهای به وقوع زلزله شدید در تهران داشت و گفت: با وقوع زلزلهای شدید در تهران، ممکن است با فاجعهای کمسابقه یا بیسابقه در تاریخ جهان مواجه شویم.