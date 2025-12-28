پخش زنده
حجتالاسلام پناهیان استاد و پژوهشگر حوزه با اشاره به شکوه و ماندگاری هیئات مذهبی و مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر نقش هیئات در ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان پژوهشگر حوزه معارف اسلامی در حاشیه رونمایی از فراخوان پژوهشی نقطه سر خط، به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هیئت یک بنای احساسیِ سست نیست، بلکه سازهای است که بر پایههای محکم از عقلانیت، علم و فقه بنا شده است.
وی با بیان اینکه جلوههای ظاهری هیئت، از مداحی و روضه تا نظم و ساختار آن، تنها نمای بیرونی این بناست، افزود: آنچه این معماری باشکوه را در برابر آسیبها و تزلزلها حفظ کرده، عقلانیتی عمیق است که اگر وجود نداشت، این ساختار تاکنون فرو میریخت.
وی با تأکید بر ضرورت انجام پژوهشهای علمی در حوزه هیئت، تصریح کرد: این پژوهشها عقلانیت نهفته در هیئات را تبیین و حتی استحکام آن را افزایش میدهد، چراکه اصل شکلگیری و رشد هیئت از ابتدا بر پایه عقلانیت بودهاست و ادامه حیات آن نیز از همین مسیر خواهد بود.
این پژوهشگر حوزه معارف اسلامی با اشاره به پیوند عقلانیت و محبت اهلبیت (ع)، گفت: گریه و دلدادگی برای امام حسین (ع) نهتنها با عقلانیت در تعارض نیست، بلکه عمیقترین جلوه آن است؛ چنانکه بزرگان عقل و معرفت همچون حضرت امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی (ره) بیش از دیگران به روضه و عزاداری اهتمام داشتند.
این استاد حوزه با بیان اینکه تلاش علمی و قلمی در تبیین فلسفه عزاداری، همسنگ با ثواب مجالس روضه است، ادامه داد: کسی که مسیر اشک و زیارت امام حسین (ع) را تئوریزه و تبیین میکند، در ثواب این حرکت عظیم شریک است و چهبسا اجر او کمتر از شرکتکنندگان در مجالس عزاداری نباشد.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان در پایان اضافه کرد: به تعبیر حضرت امام (ره)، هیچ عاملی مانند امام حسین (ع) نمیتواند میان انسانها همدلی ایجاد کند. نمونه کامل این وحدت را در راهپیمایی اربعین میبینیم، اما هیئات باید هوشیار باشند، چراکه شیطان همواره در کمین است تا با بهانههای مختلف این همدلی را تضعیف کند.