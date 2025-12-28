به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد تزئیناتی برای تقلب در اجرای فروش و نصب دیوارپوش به میزان ۲۶۹ میلیون ریال و عدم صدور فاکتور در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۶۹ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۷۸ ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده شعبه همچنین مبلغ ۲۰ میلیون ریال از بابت عدم صدور فاکتور فروش به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد فروش و نصب انواع دیوارپوش کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.