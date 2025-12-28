



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی امسال در شیراز و تمامی شهرستان‌های استان فارس به‌صورت تجمع مردمی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسین ملک‌مکان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شعار محوری برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در سال ۱۴۰۴ «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی» تعیین شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد بزرگداشت هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت استان فارس، در تشریح برنامه‌های این روز گفت: شانزدهمین سالگرد این حماسه مردمی در حالی برگزار می‌شود که دشمنان نظام اسلامی پس از شکست‌های گذشته، به‌ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاش دارند میدان جنگ نظامی را به عرصه جنگ شناختی تغییر دهند. سیاه‌نمایی، ناامیدسازی و دامن‌زدن به نارضایتی‌های اجتماعی بخشی از راهبرد آنان است، اما اتحاد مقدس ملت ایران همچون دژی پولادین مانع تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی با تأکید بر اهمیت بصیرت و مقاومت گفت: فتنه‌های داخلی و براندازی نرم به‌مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی هستند و تنها با هوشیاری مردم و واکنش به‌موقع می‌توان آنها را خنثی کرد. بصیرت و مقاومت، دو دستاورد هویتی حماسه ۹ دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه‌اند که باید تقویت شوند.

وی در ادامه با اشاره به فتنه ۸۸ اظهار داشت: این فتنه با ادعای دروغین تقلب در انتخابات آغاز شد، اما مردم با هدایت رهبر معظم انقلاب حقیقت را دریافتند و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در هر دو عرصه سخت و نرم به اثبات رسید. همان‌گونه که ادعای «ایران ضعیف» در جنگ ۱۲ روزه نیز باطل شد، ادعای تقلب نیز رنگ باخت.

ملک‌مکان افزود: تقویت بصیرت، تبیین اندیشه مقاومت و افزایش هوشیاری سیاسی عمومی از اهداف اصلی بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی است. رسانه‌ها، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: این مناسبت‌ها فرصتی برای بازسازی و تقویت مولفه‌های قدرت ملی است.

ملک مکان ادامه داد: مراسم یوم‌الله ۹ دی در شیراز روز سه شنبه ۹ دی‌ماه رأس ساعت ۹:۳۰ در خیابان ۹ دی با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد. سخنران این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. همچنین این مراسم در تمامی ۳۷ شهرستان استان فارس نیز برگزار می‌شود.