به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده کابینت سازی برای تقلب در ارائه خدمات ساخت و نصب کابینت و کمد دیواری به میزان ۵۵۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کابینت سازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.