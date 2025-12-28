عده‌ای از فعالان حامی فلسطین و مخالف تامین جنگ افزار برای رژیم صهیونیستی که در تظاهرات به دست پلیس انگلیس دستگیر شده‌اند، ماه‌هاست که بدون تعیین تکلیف و محاکمه در زندان به سر می‌برند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ماه‌هاست که شهر‌های اروپا به ویژه لندن صحنه فریاد‌های اعتراضی مخالفان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و حامیان این رژیم است.

حرکت مردمی که به بازداشت و به بند کشیدن صد‌ها نفر از آنان انجامید اکنون پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و بازداشت موقت در زندان، شماری از آنان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

شاه مینا احمد خواهر فعال مدنی حامی فلسطین، زندانی در انگلیس می‌گوید: برادرم و چند نفر دیگر دستگیر و ماه‌هاست بدون محاکمه زندانی شدند آنان هیچ اقدام ضد امنیتی انجام ندادند جرم آنان این است که در حمایت از مردم فلسطین فعالیت بیشتر و صدای بلندتری داشتند.

عده‌ای از نمایندگان مستقل مجلس با خانواده، وکلا و فعالان حامی فلسطین که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، در تماس هستند.

جرمی کوربین چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس از جمله آنهاست که پس از دیدار با خانواده این افراد می‌گوید: اساس مطلب این است که آنان نمی‌خواهند این کشور بخشی از نسل‌کشی مردم فلسطین باشد و برای همین در زندانند.

خانواده و وکلای شماری از این زندانیان می‌گویند برخی از آنان در پی اعتصاب غذا تا ۱۰ کیلوگرم وزن خود را از دست داده‌اند. برخی توان راه رفتن و حتی تکلم ندارند، دچار سر درد مداوم و تپش قلب شده‌اند و برخی دیگر در حدود پنجاه روز است که دست به اعتصاب غذا زده‌اند. چهار بار به علت وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند، اما می‌گویند در زندان جز جانشان ابزاری برای ابراز خشم از اسرائیل و حمایت از آرمان فلسطین ندارند. پزشکان درباره سلامت این فعالان حامی فلسطین ابراز نگرانی کرده‌اند.

وکلای حامیان حقوق فلسطینیان که در زندان‌های انگلیس دست به اعتصاب غذا زده‌اند دولت را به نقض قوانین ایمنی زندانیان متهم و اعلام کردند به دیوانعالی این کشور و دادگاه‌های اروپایی شکایت خواهند کرد.