به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،فرمانده انتظامی جیرفت گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، حین کنترل خودرو‌های عبوری محور "جیرفت – کرمان"، در بازرسی از یک دستگاه خودروی پاترول، ۲ ظرف سنگی، ۲ عدد شی فلزی باستانی و دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.

سرهنگ "فیروزبخت" با اشاره به اینکه این اشیای باستانی برای تعین قدمت و پیشینه تاریخی به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.