ماهوارههای ایرانی بازوی نوین تحقیق و توسعه کشاورزی در آذربایجان شرقی
ماهوارههای ایرانی که در ماموریتهای سنجش از دور کشور به کار گرفته میشوند گامی راهبردی برای ورود ایران به عرصه کشاورزی دقیق و مدیریت هوشمند منابع بهشمار میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با تشریح نقش ماهوارههای پایا، ظفر ۲ و کوثر گفت: هرچند این ماهواره ها ماموریتهای عمومی سنجش از دور دارند اما خروجیهای آنها مستقیماً میتواند برای مدیریت مزارع، ارتقای بهرهوری و تصمیمسازی علمی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی نخستین کاربرد این فناوری را پایش سلامت مزارع و محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت:تصاویر چند طیفی حاصل از این ماهوارهها، امکان تشخیص کاهش رشد، تنش گیاهی، آفات و بیماریها را در مراحل اولیه فراهم میکند؛ همچنین مقایسه وضعیت سلامت گیاه در بازههای زمانی مختلف این فرصت را میدهد که قبل از تبدیل مشکل به بحران مداخله صورت گیرد.
بایبوردی گفت:کاهش خسارات و افزایش بهرهوری نتیجه مستقیم این نوع پایش هوشمند خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی درباره مدیریت بهینه آب و آبیاری افزود:در شرایط کمآبی، دادههای ماهوارهای برای برآورد رطوبت خاک، تشخیص مزارع کمآب یا پرآب و برنامهریزی آبیاری هوشمند اهمیت حیاتی دارد. این اطلاعات به کشاورزان کمک میکند تا زمانبندی آبیاری و میزان مصرف آب را هدفمند کنند نتیجه این فرآیند، کاهش مصرف آب و افزایش بازدهی تولید است.
وی بخش دیگری از اثرات این فناوری را پیشبرد کشاورزی دقیق عنوان کرد و ادامه داد:از طریق این دادهها، میتوان برای هر قطعه زمین میزان مناسب کود، سم و بذر را مشخص کرد و از مصرف بیرویه نهادهها جلوگیری نمود.این رویکرد هزینه تولید را کاهش داده و کشاورزی را از روشهای سنتی به سمت تصمیمگیری علمی و مبتنی بر داده سوق میدهد.
بایبوردی با اشاره به نقش ماهوارهها در پیشبینی خسارات و مدیریت ریسک تولید افزود:پایش خشکسالی، سیل، سرمازدگی و طوفان از طریق تصاویر ماهوارهای امکانپذیر است و این اطلاعات در بیمه کشاورزی، برآورد دقیق خسارت و جبران به موقع آنها نقشی اساسی دارد.
وی همچنین پایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یکی دیگر از مزایای این زیرساخت ملی دانست و گفت:تبدیل اراضی کشاورزی به ساختوساز در اغلب موارد مخفیانه و تدریجی رخ میدهد؛ اما رصد مستمر تصاویر ماهوارهای این تغییرات را آشکار کرده و به جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و برنامهریزی بلندمدت در حوزه امنیت غذایی کمک میکند.
بایبوردی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر میان بخش تحقیقات، جهاد کشاورزی، دانشگاهها و صنایع دانشبنیان گفت:اگر این دادهها در قالب سامانههای کاربردی در اختیار بهرهبرداران، کارشناسان و تصمیمسازان قرار گیرد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در مسیر توسعه فناورانه قرار خواهد گرفت و این یک فرصت ملی است که باید به درستی مدیریت شود.