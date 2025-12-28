پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با مسئولان و اعضای بسیج حقوقدانان استان تهران، بسیج حقوقدانان را بازوی مؤثر دستگاه قضائی در دفاع از حقوق ملت، چه در سطح داخلی و چه در عرصههای بینالمللی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با مسئولان و اعضای بسیج حقوقدانان استان تهران، با اشاره به جایگاه بیبدیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی، بهرهگیری از ظرفیتهای این نهاد در حوزههای فرهنگی، حقوقی، پیشگیری از جرم و اقدام بینالمللی را ضرورتی انکارناپذیر دانست.
جایگاه بسیج در نظام حقوقی و اجتماعی
صالحی بسیج را «ثمره طیبه و پربرکت نظام» خواند که نور آن روزبهروز در جهان گستردهتر میشود. وی با اشاره به تشکیل بسیج به دوراندیشی امام خمینی (ره)، تأکید کرد که این نهاد امروز مسیر جهانی شدن را طی میکند و ملتهای مختلف با الگوبرداری از آن در برابر استبداد و استعمار ایستادهاند.
تفکر بسیجی و پیشگیری از جرم
دادستان تهران با بیان اینکه «در تفکر بسیجی بنبستی وجود ندارد»، افزود: این تفکر همراه با ایمان و اخلاص، قلههای ترقی را فتح میکند. وی آگاهسازی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مأموریتهای اصلی بسیج حقوقدانان دانست و علت بسیاری از جرایم را عدم آگاهی مردم از قوانین معرفی کرد. به گفته او، نقش بسیج در آموزش و فرهنگسازی حقوقی حیاتی است.
خدمات حقوقی و قضایی به اقشار نیازمند
صالحی ارائه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی رایگان به اقشار کمبرخوردار را از وظایف مهم بسیج حقوقدانان دانست و تأکید کرد که این اقدام میتواند به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش پروندههای قضایی کمک کند.
نقش بینالمللی بسیج حقوقدانان
دادستان تهران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: بسیج حقوقدانان باید در سطح بینالملل نیز فعال باشد؛ از جمله در پیگیری پروندههای کلان نظیر ترور فرماندهان ارشد کشور، مطالبهگری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تلاش برای بازگرداندن داراییهای بلوکه شده نفتی. وی این اقدامات را مصداق دفاع حقوقی از ملت ایران در عرصه جهانی دانست.
تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه حقوقی
صالحی بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوقی و قضایی برای اقشار مختلف جامعه تأکید کرد تا موجب آشنایی مردم با ظرفیتهای نظام و افزایش روحیه امید شود.
نظارت بر تخلفات و ترک فعلها
دادستان تهران شناسایی و پیشگیری از تخلفات در حوزههای محیط زیست، ساختوساز غیرمجاز، تصرف اراضی، آلودگی هوا و سلامت عمومی را از جمله موارد مهم قابل پیگیری با همکاری بسیج حقوقدانان ذکر کرد و خواستار رصد و گزارشدهی دقیق تخلفات و ترک فعلها در هر سطحی شد
حمایت از تولید
دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید با تاکید بر حمایت حقوقی از چرخه تولید، نقش بسیج حقوقدانان رادر صیانت از حقوق تولید کنندگان و رفع موانع حقوقی پیش روی واحدهای تولیدی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد حضور منسجم و تخصصی حقوقدانان بسیجی میتواند با ارائه مشاورههای حقوقی موثر، از بروز اختلافات و اطاله دادرسی جلوگیری کند.
به گفته دادستان تهران این رویکرد در نهایت منجر به تقویت امنیت حقوقی و تحقق سیاستهای کلان حمایت از تولید ملی خواهد شد.
صلح و سازش
دادستان تهران اعلام کرد: یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه، حرکت به سمت عدالت ترمیمی و حل اختلافات از طریق سازش است در این راستا سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ میتواند با ایفای نقش فعال در صلح و سازش پروندهها، به کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کمک کند. این رویکرد موجب میشود طرفین دعوا بدون اطاله دادرسی و هزینههای سنگین، به توافق برسند.
آزادی زندانیان
صالحی افزود: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نه تنها در راستای کاهش جمعیت کیفری و اجرای سیاستهای قضایی کشور است، بلکه موجب حمایت از خانوادههای زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
وی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و تخصصی خود، زمینهساز تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه است.
صالحی تاکید کرد: این اقدام، نمونهای روشن از همکاری نهادهای حقوقی، قضایی و مردمی در راستای تحقق عدالت و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد است.
دادستان تهران تأکید کرد که استمرار چنین برنامههایی میتواند به کاهش مشکلات اجتماعی و تقویت فرهنگ نوعدوستی در جامعه منجر شود.
صالحی در پایان با تأکید بر لزوم همفکری و همافزایی بیشتر جامعه بسیج با دستگاه قضایی، خواستار برگزاری منظم و مستمر نشستهای مشترک شد.
وی بسیج حقوقدانان را نیرویی مردمی و متخصص دانست که میتواند با حضور فعال در عرصههای داخلی و بینالمللی، نقش کلیدی در تحقق عدالت، دفاع از حقوق ملت و ارتقای جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.