مدیرکل آموزش و پرورش فارس از راه اندازی سه هنرستان فنی حرفهای وابسته به صنعت در استان در قالب طرح «همنوا» خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری در کارگروه اجرایی طرح همنوا، از راه اندازی سه هنرستان فنی حرفهای وابسته به صنعت در استان در قالب این طرح در استان خبرداد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: ارزیابی خاصی از نگاه مهارتی در این هنرستانها باید صورت بگیرد تا در صورت نیاز در سایر مدارس نیز این ارزیابی را انجام دهیم.
کلاری تصریح کرد: هنرستانها همچنان باید توسعه یابند و در بحث برون سپاری نیازمند بازنگری در نحوه انجام این فرایند هستیم.
وی ادامه داد: ضروری است نظارتها هم از سوی آموزش و پرورش و هم از سوی اداره کل فنی حرفهای استان بر هنرستانها وابسته به صورت جدی پیگیری شود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: باید تلاش کنیم هنرجویان نیز تمام ساحتی رشد کنند و از پرورش تک ساحتی هنرجویان خودداری کنیم.
وی اضافه کرد: اگر دانش آموز و هنرجو تک بعدی تربیت شود قطعاً در زندگی خود در آینده دچار چالش میشود.
کلاری گفت: امیدواریم با تشکیل جلسات مشترک به صورت ماهانه بر کیفیت آموزشی هنرستانها نظارت بیشتری کنیم.
مدیرکل فنی حرفهای استان فارس نیز اظهار کرد: این استان در اجرای طرح هم نوا و ایجاد هنرستانهای وابسته به صنعت در سطح کشور از استانهای پیش رو است.
دکتر رهام کیایی افزود: ما و آموزش و پرورش یک مجموعه هستیم و در راستای ارتقای مهارتهای فنی حرفهای دانش آموزان مشترکا تلاش خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در هر کجا که نیاز باشد ظرفیتهای خود را در اختیار هنرستانها خواهیم گذاشت.
کیایی ادامه داد: مصمم هستیم راه اندازی هنرستانهای هیئت امنایی را نیز در دستور کار قرار دهیم.