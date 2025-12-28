رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه آموزش عالی نیازمند «جراحی عمومی» است، گفت: آمایش سریع آموزشی برای مقابله با بیکاری فارغ‌التحصیلان در جنوب شرق ایران ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا رضایی ضمن سخنرانی در شورای راهبری الین همایش "بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور" در تشریح وضعیت آموزش عالی استان، هدفمندی در پژوهش‌ها و «آمایش آموزشی» سریع را تنها راهکار مقابله با بیکاری ناشی از انبوه فارغ‌التحصیلان رشته‌های تکراری دانست. وی همچنین از برگزاری پیش‌همایش‌های مرتبط با امنیت پایدار خبر داد و ابراز امیدواری کرد سرلشکر صفوی در پیش همایش اصلی که در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد حضور یابد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان که خود را متولد زاهدان معرفی کرد، با اشاره به سوابق مشاهده شده از ابتدای انقلاب تا کنون، تأکید کرد که همواره امنیت در مرز‌های استان تأمین شده است و مردم این احساس ناامنی را تجربه نکرده‌اند.

وی روند تکامل مأموریت دانشگاه را تشریح کرد: «دهه اول مأموریت آموزشی بود، در دهه دوم و نیمه اول دهه سوم به تحصیلات تکمیلی و پژوهشی تبدیل شد و در انتهای دهه سوم و چهارم، مأموریت‌ها به سمت فناوری و کارآفرینی رفت و مراکز رشد دایر شدند.»

آقای رضایی با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی نیاز به “جراحی عمومی” است، اظهار داشت که حوزه پژوهش هدفمندی لازم را ندارد. وی این مسئله را با کار تخصصی نخبگان در حوزه‌هایی نظیر موشکی و هسته‌ای مقایسه کرد و خواستار تمرکز مشابه در حوزه‌های کشاورزی و اقتصاد شد.

به گفته وی، اصلی‌ترین مانع، برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و ظرفیت تکمیلی است که باید سریعاً تغییر کند.

یکی از اصلی‌ترین محور‌های سخنان وی، مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان بود: «ما در استان دانشگاه‌های متعددی داریم از جمله دانشگاه آزاد و پیام نور و در تمام این دانشگاه‌ها یک رشته مشترک دایر است. این تعدد فارغ‌التحصیل‌ها و انباشت آنها در یک رشته مشترک، بیکاری زیادی را به وجود آورده است.»

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: «نیاز داریم که با توجه به پتانسیل منطقه‌ای، آمایش آموزشی سریعاً انجام شود و پژوهش‌ها هدفمند باشند تا آیین‌نامه‌ها خاک نخورند.»

آقای رضایی در بخش پایانی به اقدامات اجرایی پیرامون همایش اشاره کرد:این همایش با همکاری معاونت علمی قرارگاه مرکزی قدس سپاه، بسیج اساتید و دیگر مسئولین استانی در حال پیگیری است. محور‌های همایش با توجه به اساتید شهر‌های مختلف (زابل، چابهار، سراوان و ایرانشهر) تفکیک شده است. پیش‌همایش‌ها از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌گردد. انتظار می‌رود سرلشکر سیدیحیی صفوی در روز پیش همایش اصلی به استان سفر کنند و در این برنامه حضور یابند. همزمان با پیش همایش اصلی، نمایشگاهی از دستاورد‌های دانشگاه‌ها و سازمان‌های استان برگزار خواهد شد.