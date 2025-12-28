پخش زنده
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه پوشاک ایران از ۱۲ تا ۱۵ دیماه در سالن خلیج فارس با طراحی مینیمال و جلسات تخصصی برای تولیدکنندگان و نشانهای تجاری مطرح برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حمید کریمزاده گفت: صنعت پوشاک در سختترین شرایط خود قرار دارد. هزینههای تولید بالا و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بنابراین فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: نمایشگاه امسال با مدل پرهزینه سنتی برگزار نمیشود و رویکرد کاملاً متفاوت و کاربردی با هزینه کم و طراحی سنت محور در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته کریم زاده یکی از تغییرات مهم نمایشگاه، طراحی یکپارچه و مینیمال در طبقه دوم سالن خلیج فارس است که هزینههای اضافی حذف شده و چیدمان محصولات به گونهای انجام شده که همه شرکتکنندگان به صورت یکسان دیده شوند. همچنین در پنل مرکزی نمایشگاه به جای ارائه صرف کالکشن، به عنوان مرکز گفتوگوهای تخصصی، نشستهای B۲B، مناظرههای صنفی و ورکشاپهای تخصصی طراحی شده است.
کریمزاده درباره مخاطبان نمایشگاه گفت: شرکتکنندگان شامل نشانهای (برند) مطرح داخلی، تولیدکنندگان، فروشگاهداران و فعالان صنفی هستند. تلاش شده با حضور نشانهای مطرح و تولیدکنندگان قوی، امکان مذاکرات و همکاریهای تجاری بیشتر فراهم شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره تبلیغات نمایشگاه افزود: امسال با تمرکز بر شبکههای اتحادیه و تشکلهای صنفی شهرستانها سعی کردهایم مشارکت و حضور شرکتکنندگان را افزایش دهیم.
کریمزاده با اشاره به فرصتهای صادراتی افزود: همزمان با نمایشگاه، بازدید ویژهای برای فعالان صنعت پوشاک به روسیه برگزار میکنیم تا با بازار ۲۰۰ میلیون نفری و سرانه مصرف بالای این کشور آشنا شوند و زمینه صادرات فراهم شود.
وی در پایان یادآور شد: سیزدهمین دوره نمایشگاه پوشاک ایران با حضور نشانهای اصلی ایرانی و بدون شرکتکننده خارجی برگزار میشود، اما برنامهریزی شده است که تولیدکنندگان بتوانند کالای خود را برای صادرات و نمایش در بازارهای خارجی آماده کنند.