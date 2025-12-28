به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی روز یکشنبه در سومین جلسه شورای ورزش آذربایجان‌غربی افزود: این استان از نظر ورزشی از پتانسیل‌ها و استعداد‌های بالقوه‌ای برخوردار است، اما به شرطی که این استعداد‌ها شکوفا شوند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از مسابقات جهانی و آسیایی در رشته‌های مختلف از جمله بدمینتون استقبال می‌کنیم گفت: بطورکلی از هرکار فرهنگی، ورزشی و اقتصادی همانند مسابقات قرآنی و پیر غلامان که سال آینده برگزار می‌شود استقبال می‌کنیم.

رحمانی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت منابع، جوانان و ورزشکاران را «گوهر‌های واقعی» استان خواند و خواستار تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه ورزش شد.

وی با اشاره به بازدید خود از مرکز آموزش گوهرتراشی و رتبه چهارم استان در ذخایر سنگ‌های قیمتی، گفت: همان‌طور که خداوند ذخایر ارزشمند معدنی را به این سرزمین بخشیده، گوهر‌های اصلی ما همین جوانانی هستند که در میادین جهانی افتخارآفرینی می‌کنند.

رحمانی ادامه داد: وظیفه ما به عنوان خدمتگزار، فراهم کردن بستری برای شکوفایی این استعدادهاست.

استاندارآذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: نباید توسعه استان را تنها به بودجه‌های عمرانی محدود کرد بودجه‌های دولتی مشخص و محدود است؛ ما باید نگاهمان را به سمت جذب سرمایه‌گذاران بزرگ ببریم.

رحمانی افزود: وقتی سرمایه‌گذاری از خارج از کشور برای حضور در استان اعلام آمادگی می‌کند، همه دستگاه‌ها موظفند موانع را از پیش پای او بردارند. انرژی ما نباید صرف بروکراسی‌های اداری و گرفتن مجوز‌های اولیه شود.

وی با قدردانی از برگزاری موفق مسابقات کشتی پهلوانی آسیایی در استان و حضور ورزشکارانی از ۵۶ کشور در رویداد‌های مختلف، گفت: میزبانی از رویداد‌های بین‌المللی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی است.

رحمانی خاطرنشان کرد: از شمال تا جنوب این استان سرشار از فرصت است. مدیران باید جدی‌تر از گذشته پای کار بیایند تا از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و نشاط اجتماعی استفاده کنیم.