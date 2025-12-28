پخش زنده
روش نوین خاموشسازی با پالس الکتریکی (Pulsed Field Ablation) برای اولینبار در کشور توسط گروه الکتروفیزیولوژی انستیتو قلب و عروق شهید رجایی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برای نخستینبار در کشور، درمان فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از روش نوین Pulsed Field Ablation (PFA) با موفقیت در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی و توسط گروه الکتروفیزیولوژی این انستیتو انجام شد؛ روشی پیشرفته که بهعنوان یکی از دستاوردهای نوین درمان بینظمیهای پیچیده قلبی در سطح بینالمللی شناخته میشود.
فیبریلاسیون دهلیزی یکی از شایعترین اختلالات ریتم قلب است که موجب نامنظم شدن ضربان قلب شده و میتواند علائمی نظیر تپش قلب، خستگی و کاهش توان جسمی ایجاد کند. در مواردی نیز این بیماری با افزایش خطر سکته مغزی همراه است و درمان بهموقع آن اهمیت حیاتی دارد.
روش PFA بهعنوان یکی از جدیدترین تکنیکهای درمانی، بهجای استفاده از گرما یا سرما از پالسهای بسیار کوتاه الکتریکی برای غیرفعالسازی نواحی مولد ریتم غیرطبیعی در قلب استفاده میکند. ویژگی برجسته این روش، اثر انتخابی آن بر سلولهای عضله قلب و در عین حال حداقل آسیب به بافتهای مجاور نظیر مری، اعصاب و عروق خونی است؛ موضوعی که ایمنی این روش را نسبت به شیوههای قدیمیتر بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
بر اساس گزارش تیم درمانی، کاهش احتمال بروز عوارض جدی، کوتاهتر بودن زمان انجام عمل و همچنین بازگشت سریعتر بیماران به زندگی عادی از جمله مزایای مهم این روش نوین به شمار میرود. به همین دلیل، PFA در سالهای اخیر توجه ویژه متخصصان قلب و الکتروفیزیولوژی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است.
با توجه به نتایج امیدوارکننده مطالعات علمی اخیر و تجربه موفق اجرای این روش در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، PFA بهعنوان یکی از روشهای آیندهدار در درمان فیبریلاسیون دهلیزی مطرح است و میتواند افقهای جدیدی در ارتقای سطح درمانهای تخصصی قلب در کشور ایجاد کند.