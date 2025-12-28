تخصیص اعتبارات اوراق مرابحه اسلامی برای طرح های عمرانی و اجرای سرشماری ثبتی مبنا از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در شواری برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد بود.

جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، انتظام سهمگی، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این شورای برنامه ریزی گفت: سرشماری جدید از آبان ۱۴۰۵ به روشی کاملاً متفاوت و با مبنای اطلاعات ثبتی آغاز خواهد شد. این شیوه، تفاوت بنیادینی با تمام ادوار پیشین دارد

وی در تشریح مزایای این روش ادامه داد: در روش سنتی، حدود ۲۰ درصد آمار با مراجعه آمارگیر و پرسش و پاسخ جمع می‌شد، اما رویه جدید با تکیه بر تکنولوژی، هم دقت را بسیار افزایش می‌دهد و هم مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برآورد مرکز آمار حاکی از صرفه‌جویی حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در این شیوه است.

سهمگین در ادامه خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف، مقدمات در سراسر کشور فراهم می‌شود. اجرای آزمایشی این سرشماری از ۱۴ دی‌ماه در برخی شهرستان‌ها آغاز می‌شود.

وی تأکید کرد: در استان ما، شهرستان چرام به عنوان پایلوت انتخاب شده و این آزمون از ۱۴ دی تا ۱۳ بهمن به مدت یک ماه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به بحث تخصیص اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: شرایط مالی کشور امسال خاص است و سیاست کلی دولت، حرکت به سمت منبع جدیدی به نام «اوراق مرابحه» است.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد توضیح داد: این اوراق اگرچه نامش اوراق است، اما نهایتاً به صورت نقدینگی به حساب استان واریز می‌شود و دارای نرخ تنزیل است، اما در مجموع برای پیمانکاران مقرون به صرفه‌تر از اسناد خزانه است.

سهگین با قاطعیت ابراز کرد: راه گریزی جز استفاده از این اوراق وجود ندارد. انتظار داریم مدیران، پیمانکاران خود را توجیه و آماده پذیرش این منبع کنند.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: فرصت محدود است و فرآیند اخذ مجوز (کد یونیک) برای اوراق، حداقل دو ماه زمان می‌برد.

سهمگین اضافه کرد: با توجه به توقف موقت صدور کد یونیک از سوی سازمان برنامه، باید از این فرصت برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنیم. دستگاه‌هایی که پروژه‌هایشان شروع نشده، باید به سرعت مناقصه را برگزار و پیمانکار انتخاب کنند.

وی خواستار شد: پس از عقد قرارداد، اطلاعات پروژه طبق فرمت اعلام‌شده، سریعاً به سازمان ارائه شود تا پیگیری برای مجوز آغاز شود.

یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان‌ماه ۱۴۰۵، گفت: برای نخستین بار، سرشماری ثبتی‌مبنا اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این روش اگر به درستی اجرا شود، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، دقت بالاتری دارد و پایه آماری کشور را بر مبنای داده‌های ثبتی قرار می‌دهد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با استقرار این سیستم، دیگر نیازی به انتظار چندساله برای به‌روزرسانی آمار نیست و دستگاه‌های اجرایی موظفند آمار‌های خود را در چارچوب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی ثبت و ارائه کنند.

رحمانی اضافه کرد: این سرشماری می‌تواند در ادامه اقدامات پیشین، مانند برنامه چهارم توسعه، قرار گیرد و به ایجاد پایه آماری منسجم کمک کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از آمار‌ها در فواصل بین سرشماری‌ها به صورت برآوردی محاسبه می‌شوند، اما با اجرای سیستم ثبتی‌مبنا، امکان استفاده سالانه از داده‌های ثبتی دستگاه‌ها فراهم می‌شود، که اهمیت این موضوع در سه محور «اجرای یک روش جدید آماری، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت و کارآمدی نهفته است.

رحمانی با اشاره به موفقیت استان در سرشماری کشاورزی جزو پنج استان برتر ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم که در این سرشماری نیز در زمره استان‌های کارآمد کشور قرار گیریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی پرداخت و عنوان کرد: با وجود تقسیم ۵ درصدی اعتبارات، شرایط چندان مطلوب نیست و حتی نگرانیم نتوانیم به رقم تخصیص سال گذشته برسیم.

رحمانی افزود: امسال در قانون، ابزار اوراق مرابحه اسلامی پیش‌بینی شده که دولت آن را منتشر و پشتوانه‌گذاری می‌کند. این اوراق می‌تواند ابزار مناسبی باشد.

وی توضیح داد: اگر خوب عمل کنیم، می‌توانیم تخصیص اعتبارات را در بسیاری از ردیف‌ها از ۵۸ درصد سال گذشته به ۱۰۰ درصد برسانیم. در غیر این صورت، ممکن است به نصف آن هم نرسیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: طرح‌هایی به ارزش هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان آماده‌سازی شدند که بخش عمده آن مربوط به فاضلاب است و حتی برخی مراحل وصول آن نیز انجام شده. همچنین ۱۲ دستگاه اجرایی، ۲۱۹ طرح و پروژه را برای استفاده از این مکانیزم آماده کرده‌اند.

رحمانی به نشست ویژه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در این رابطه اشاره کرد و یکی از چالش‌های اصلی را نرخ تنزیل عنوان کرد که بانک‌های عامل علاوه بر نرخ ۲۸ درصدی دولت، درخواست آن را دارند. وی بیان داشت: قوانین فعلی به دستگاه‌های اجرایی اجازه لحاظ کردن هزینه نرخ تنزیل در پرداخت‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین باید تضمین لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا با احتساب نرخ تنزیل به اضافه ۲۸ درصد، برای پیمانکاران نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی از انجام مذاکرات اولیه با برخی پیمانکاران در حوزه راه و دیگر دستگاه‌ها خبر داد و گفت: قرار است کار را به سه روش، (۱- ادامه کار توسط پیمانکارانی که توافق اولیه انجام داده‌اند و مستندات (از جمله کد یونیک) را گرفته‌اند، پس از ارائه تعهدات و تضامین. ۲- مذاکره با پیمانکارانی که کد یونیک گرفته‌اند، اما هنوز قانع نشده‌اند. در صورت موفقیت، مشابه روش اول عمل شود و ۳- پیگیری برای اصلاح مکانیزم یا تغییر نرخ از طریق دیوان محاسبات و مراجع مربوطه برای سایر طرح‌ها» پیش ببریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم تا برای طرح‌های باقی‌مانده که حتی کد یونیک نگرفته‌اند، سریعاً با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همکاری و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا پس از بازگشایی سامانه (طی چند روز آینده) اقدامات لازم صورت پذیرد.

رحمانی هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهیم، عملاً پروژه‌ها متوقف شده و به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام دچار می‌شویم.

وی در پایان به موضوع استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه دولت با صدور بخشنامه واحد، این مکانیزم را برای همه استان‌ها الزامی کرده است. شرکت‌های فعال در یک منطقه، ذینفع مستقیم یا غیرمستقیم آن منطقه هستند و باید در قبال آن مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.