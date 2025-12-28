به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت‌الاسلام سعید حردانیان، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خوزستان، با تأکید بر اهمیت سبک زندگی قرآنی، اظهار کرد: در این طرح بیش از سیصد آیه قرآن کریم که به تبیین زندگی اسلامی، برادرانه و مؤمنانه می‌پردازد، مورد توجه قرار گرفته است. نقطه قوت این حرکت آن است که از ظرفیت، سلیقه و ذوق همکاران در قالب‌های رسانه‌ای گوناگون استفاده شده و آثار ارزشمندی شامل موشن‌گرافی، کلیپ، انیمیشن، پوستر و پادکست صوتی تهیه شده است.

وی افزود: خوزستان آمادگی ارائه بخشی از این تولیدات رسانه‌ای را در سطح ملی دارد و این موضوع پیش از طرح بحث تولید هزار اثر، به مسئولان اعلام شده و در حال پیگیری است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به هم‌افزایی مطلوب بین نهاد‌ها گفت: در اجرای این طرح، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشارکت‌کننده نگاه سازمان‌محور نداشته و همه فارغ از نشانه سازمانی پای کار آمده‌اند. از آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، سازمان اوقاف و صدا و سیما گرفته تا نیرو‌های مسلح، همگی برای تحقق اهداف قرآنی در کنار یکدیگر فعالیت کرده‌اند.

به گفته وی، این نخستین تجربه در کشور است که همه نهاد‌های قرآنی و دستگاه‌های مرتبط به‌صورت گسترده در یک حرکت مشترک شرکت کرده‌اند.

حردانیان با تأکید بر اثرگذاری مستقیم مفاهیم قرآن بر جامعه، توضیح داد: اگر مردم با آیات الهی انس پیدا کنند و آموزه‌های قرآن با گوشت و پوست آنان عجین شود، دیگر در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شاهد انتخاب کسانی نخواهیم بود که برخلاف دستورات قرآن عمل می‌کنند.

وی با یادآوری نمونه‌های قرآنی همچون ماجرای حضرت ابراهیم و نمرود، گفت: قرآن سراسر آموزه‌های روشنی دارد که قدرت‌های طاغوتی را با کوچک‌ترین موجودات زمین، چون پشه، به زانو درمی‌آورد و این حقایق تاریخی باید در ذهن مردم زنده شود.

وی گفت: انس با قرآن می‌تواند فرهنگ مقاومت و ایمان را در نسل جدید تقویت کند. هدف نهایی فعالیت‌های قرآنی، ایجاد فرهنگ قرآنی در جامعه است. انس با قرآن هدف میانی است که باید به شکل‌گیری نسلی منجر شود که بتواند هر سخن یا اقدام خلاف قرآن را تشخیص دهد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خوزستان با قدردانی از تلاش‌ها و تولید بیش از هزار اثر در طرح «زندگی با آیه‌ها» تأکید کرد: این اقدام بزرگ شایسته تقدیر ویژه است و امیدواریم در سال جاری با قوت بیشتری ادامه یابد.