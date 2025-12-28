به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامي کهنوج گفت: اوايل آذر ماه سال جاري، ربايش يک مرد جوان در يکي از محله هاي شهر کهنوج به پليس گزارش و ماموران کلانتري ۱۲، عاملان آدم ربايي را شناسایی و محل اختفاي گروگان که به شهرستان همجوار منقل شده بود کشف و با استفاده از ظرفيت سران طوايف و ريش‌ سفيدان منطقه، اين فرد پس از یک ماه به آغوش خانواده‌ بازگردانده شد.

‼️سرهنگ "احمد یوسفی" افزود: پيجويي هاي پليس براي دستگيري عاملان اين عمل مجرمانه ادامه دارد.