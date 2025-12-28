سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: راه‌اندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی، اقدامی مؤثر برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، افزایش تولید نفت و خنثی‌سازی تحریم‌ها در شرایط کنونی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید اسماعیل حسینی با اشاره به راه‌اندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) اظهار کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی متکی است یکی از اولویت‌های اساسی ما باید توسعه میدان‌های مشترک باشد.

وی افزود: ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های اقتصادی در برداشت از میدان‌های مشترک نفتی عقب‌ماندگی‌هایی دارد که بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی همچون واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی با دستور رئیس‌جمهوری در هفته گذشته تأثیر بسزایی در رفع این عقب‌ماندگی‌ها خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان در بخش‌های مختلف صنعت نفت از جمله تولید و فروش نفت ایران، درصدد ایجاد اختلال هستند، تأکید کرد: با همت، تلاش و مدیریت حداکثری می‌توان تهدید‌ها و تحریم‌ها را خنثی کرد.

وی افزود: راه‌اندازی پروژه‌ها و طرح‌های نفتی مانند واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی، در شرایط کنونی نوعی خنثی‌سازی تحریم‌ها و اقدامی مؤثر برای افزایش تولید نفت کشور محسوب می‌شود.

دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP)، بزرگ‌ترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور، یکی از زیرساخت‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران در پهنه میدان‌های غرب کارون است که با هدف ایجاد ظرفیت پایدار فرآورش، انتقال و تثبیت نفت خام میدان آزادگان جنوبی و سایر میدان‌های همجوار طراحی و اجرا شده است.

این پروژه، حلقه اتصال فاز‌های تولیدی و توسعه‌ای غرب کارون است و نقشی کلیدی در تحقق تولید صیانتی و پایدار نفت از میدان‌های مشترک ایفا می‌کند. این طرح شاهراه اصلی فرآورش و انتقال نفت غرب کارون به‌شمار می‌رود.

هدف نهایی این پروژه در مساحتی به وسعت ۷۰ هکتار دستیابی به ظرفیت پایدار فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در فاز عملیاتی اصلی آزادگان جنوبی است.

برای واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار هزینه شده است. ۸۵ درصد تجهیزات آن داخلی بوده و با افتتاح آن، برای ۱۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای ۲۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که ۷۰۰ نفر از آنها از نیرو‌های بومی منطقه هستند.