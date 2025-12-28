\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0627\u0632 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u062f\u0631\u0645\u062d\u0648\u0631 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06a9\u0648\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n