معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران پس از پرتاب سه ماهواره بومی، تأکید کرد که برای تبدیل شدن توسعه علم و فناوری به یک مطالبه پایدار، ضروری است مفاهیم پیچیده فناوری به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم جامعه منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران؛ در رویداد پخش زنده پرتاب سه ماهواره بومی کشور با بیان اینکه رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ترویج علم و فناوری استوار است تأکید کرد که بدون گفتوگوی مؤثر با جامعه و انتقال مفاهیم پیچیده به زبان ساده، توسعه فناوری به مطالبه عمومی و پایدار تبدیل نخواهد شد.
سالاریه، در این رویداد که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد تاکید کرد: ایجاد مطالبه اجتماعی و فهم عمومی از دستاوردهای فضایی، مکمل ضروری توسعه علمی و فنی است.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی، صنعت فضایی را یکی از کاربردیترین و راهبردیترین حوزهها برای حکمرانی آینده کشور توصیف کرد و گفت: در کنار مباحث تخصصی و فنی که همواره توسط متخصصان این حوزه مطرح میشود، موضوع ترویج و ارتباط مؤثر با جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که بدون این مؤلفه، دستاوردهای فنی اثرگذاری نهایی خود را نخواهند داشت.
نگاه تحولی وزارت ارتباطات به ترویج فناوری
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رویکرد تحولی این وزارتخانه در توسعه فناوری، تأکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ترویج علم و فناوری را یکی از ارکان اصلی رشد پایدار کشور میداند و بر این باور است که بدون گفتوگو با جامعه و انتقال مفاهیم پیچیده به زبان ساده، توسعه فناوری به مطالبه عمومی تبدیل نخواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی این رویکرد آن است که صنعت فضایی و دستاوردهای آن، در میان آحاد مردم جایگاه مشخصی پیدا کند و به یک خواست اجتماعی تبدیل شود؛ مطالبهای که استمرار و پایداری برنامههای فضایی کشور را تضمین میکند.
مرور تجربه جهانی صنعت فضایی و نقش افکار عمومی
رئیس سازمان فضایی ایران با مروری بر تاریخچه صنعت فضایی جهان، به رقابتهای فضایی دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی در دوران جنگ سرد اشاره کرد و توضیح داد: از همان آغاز، قدرتهای فضایی جهان دریافتند که اقتدار در این حوزه، بدون همراهی افکار عمومی و ایجاد انگیزه اجتماعی امکانپذیر نیست و به همین دلیل، از ابزارهای فرهنگی و رسانهای برای ترویج مفاهیم فضایی بهره گرفتند.
سالاریه صنعت فضایی را صنعتی پرهزینه، پیچیده و مبتنی بر صبر و انگیزه بالا دانست و اظهار کرد: بدون ایجاد شور و اشتیاق در میان نخبگان و نسل جوان، نمیتوان انتظار داشت این صنعت مسیر رشد خود را با شتاب و پایداری طی کند.
ماهواره؛ حاصل سالها تلاش و آزمونهای پیچیده
وی با اشاره به ماهوارههای در آستانه پرتاب، تصریح کرد: هر ماهواره حاصل سالها تلاش شبانهروزی، آزمونهای مکرر و عبور از پیچیدهترین مراحل طراحی، ساخت و تست است و صدها هزار قطعه باید در شرایطی بسیار سخت، هماهنگ و دقیق عمل کنند.
رئیس سازمان فضایی ایران با تشریح بخشی از چالشهای فنی فضا، از شرایط خلأ، تشعشعات پرانرژی، اختلاف دمای شدید و ارتعاشات پرتاب بهعنوان بخشی از سختترین آزمونهای مهندسی یاد کرد و گفت: تمامی این شرایط در آزمایشگاهها و تستهای زمینی شبیهسازی میشود، اما قرارگیری موفق ماهواره در مدار، نقطه تکمیلکننده تمام این فرآیندهاست.
شکست؛ بخش جداییناپذیر مسیر موفقیت فضایی
سالاریه با تأکید بر ماهیت آزمونمحور فعالیتهای فضایی، اعلام کرد: در صنعت فضایی، مفهومی بهنام شکست به معنای متعارف وجود ندارد و هر عملیات مداری، یک آزمون ارزشمند برای ارتقای دانش و تجربه است.
وی خاطرنشان کرد: هر لحظه حضور ماهواره در مدار، دادههای ارزشمندی تولید میکند که مبنای تحلیل، بهبود طراحی و افزایش دقت در ماهوارهها و پرتابگرهای آینده قرار میگیرد و همین فرآیند است که کشورها را به جایگاه معتبر فضایی میرساند.
حمایت وزارت ارتباطات از متخصصان صنعت فضایی
معاون وزیر ارتباطات با قدردانی از متخصصان و پژوهشگران صنعت فضایی کشور، تأکید کرد: پیشرفتهای امروز صنعت فضایی ایران، حاصل تکیه بر دانش بومی و حمایت مستمر دستگاههای دولتی، بهویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با تمام ظرفیت در کنار این صنعت ایستاده است.
سالاریه در پایان، توسعه صنعت فضایی را یک افتخار ملی دانست و بر ضرورت استمرار حمایتها، تقویت انگیزه نخبگان و گسترش ارتباط این صنعت با جامعه، بهویژه نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.